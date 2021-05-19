Нові функції для селищних старост: Рада розблокувала підписання закону

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

Схвалений закон передбачає, що старосту затверджує сільська, селищна, міська рада на термін його повноважень за пропозицією відповідного сільського, селищного, міського голови. Пропозицію будуть вносити за результатами громадського обговорення (громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю), проведеного в рамках відповідного старостинського округу.

Народні депутати не підтримали дванадцять проектів постанов №№4535-П - 4535-П11, які пропонували скасувати результати голосування за документ.