Новые функции для поселковых старост: Рада разблокировала подписание закона
Верховная рада разблокировала подписание законопроекта №4535. Закон предоставляет поселковым старостам новые эффективные возможности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.
Одобренный закон предусматривает, что старосту утверждает сельский, поселковый, городской совет на срок его полномочий по предложению соответствующего сельского, поселкового, городского главы. Предложение будут вносить по результатам общественного обсуждения (общественных слушаний, собраний граждан, других форм консультаций с общественностью), проведенного в рамках соответствующего старостинского округа.
Народные депутаты не поддержали двенадцать проектов постановлений №№4535-П - 4535-П11, которые предлагали отменить результаты голосования за документ.
Как писало РБК-Украина, в середине апреля Рада приняла этот закон во втором чтении.
Подчеркнем, Рада также изменила требования к судьям Конституционного суда Украины в законопроекте №4535 о новых полномочиях поселковых старост. В документе предусмотрели, что действующий народный депутат может стать судьей КСУ без предварительного сложения мандата.
Напомним, за основу этот документ парламент одобрил в начале марта.