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Нові функції для селищних старост: Рада розблокувала підписання закону

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Київ, Середа 19 травня 2021 11:25
Нові функції для селищних старост: Рада розблокувала підписання закону Фото: в Раді розблокували підписання закону про селищних старост (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада розблокувала підписання законопроекту №4535. Закон надає селищним старостам нові ефективні можливості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

Схвалений закон передбачає, що старосту затверджує сільська, селищна, міська рада на термін його повноважень за пропозицією відповідного сільського, селищного, міського голови. Пропозицію будуть вносити за результатами громадського обговорення (громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю), проведеного в рамках відповідного старостинського округу.

Народні депутати не підтримали дванадцять проектів постанов №№4535-П - 4535-П11, які пропонували скасувати результати голосування за документ.

Як писало РБК-Україна, в середині квітня Рада прийняла цей закон у другому читанні.

Підкреслимо, Рада також змінила вимоги до суддів Конституційного суду України в законопроекті №4535 про нові повноваження селищних старост. У документі передбачили, що чинний народний депутат може стати суддею КСУ без попереднього складання мандата.

Нагадаємо, за основу цей документ парламент схвалив на початку березня.

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