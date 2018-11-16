Новую базу переселенцев запустят с декабря, - Минсоцполитики

Фото: Николай Шамбир (УНИАН)

Вследствие недостоверных данных системы "Аркан" по перемещению ВПЛ возникли задолженности по пенсиям для переселенцев

С декабря 2018 года запустят новую базу внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом сообщает заместитель министра социальной политики Николай Шамбир, сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление Верховной рады.

В частности, члены комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения приняли участие в международной конференции на тему "Выплата пенсий внутренне перемещенным лицам в Украине: как реализовать конституционное право на пенсии?".

"Заместитель министра социальной политики Николай Шамбир заверил участников мероприятия, что с декабря этого года будет запущена новая база внутренне перемещенных лиц", - говорится в сообщении.

Также указано, что региональные представители Пенсионного фонда Украины инициировали решение вопроса выплаты долгов, которые возникли вследствие несовершенства действия системы "Аркан" в части обмена информацией между центральными органами исполнительной власти о перемещении переселенцев через контрольные пункты пропуска в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что украинская власть потеряла контроль за реальным количеством ВПЛ, и их может быть на 30-40% меньше, чем зарегистрировано.

Как писало РБК-Украина, в конце октября в Минсоцполитики сообщили, что в Украине насчитывается более 1,5 млн переселенцев с временно оккупированных территорий Донбасса, а также с аннексированного РФ Крыма.

Добавим, в начале ноября канцлер ФРГ Ангела Меркель заверила, что Германия готова выделить дополнительные 75 млн евро на поддержку переселенцев с Донбасса.