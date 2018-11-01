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Германия готова выделить дополнительно 75 млн евро для переселенцев с Донбасса, - Меркель

Новости » Политика    01.11.2018 - 16:27
Фото: Меркель и Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Меркель и Порошенко (president.gov.ua)

Средства пойдут на профессиональное образование и улучшение жилищной ситуации переселенцев

Германия готова выделить дополнительные 75 млн евро на поддержку переселенцев с Донбасса. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель во время брифинга с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"В плане сотрудничества для развития у нас очень тесное. С 2014 года выделено 490 миллионов евро. В частности, в интересах внутренне перемещенных лиц. Также, мы предоставляем помощь для развития социальной инфраструктуры на Востоке Украины. Я очень рада, что сегодня могу поговорить о нашей готовности выделения дополнительных средств на сумму 75 миллионов евро. Почти 3 миллиарда гривен для улучшения перспектив трудоустройства украинцев путем профессионального образования и улучшение жилищной ситуации", - сказала Меркель.

Она также сообщила о готовности выделить дополнительные средства на науку в Украине. "Мы будем создавать центр передового опыта на сумму 2 миллиона евро. Очень важно, чтобы ученые имели шанс оставаться в Украине, а не выезжать заграницу, но также могли делать замечательную работу", - сообщила Меркель.

Напомним, что правительство Германии передало Украине 9 млн евро на создание социального жилья для внутренне перемещенных лиц в Украине, а также на развитие инфраструктуры, в частности, ремонт школ и детсадов, в городах, принимающих переселенцев.

Канцлер Германии Ангела Меркель во время брифинга с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве 1 ноября заявила, что ФРГ является крупнейшим донором гуманитарной помощи Украине.

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