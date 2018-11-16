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Нову базу переселенців запустять з грудня, - Мінсоцполітики

Новини » Суспільство    16.11.2018 - 11:16
Нову базу переселенців запустять з грудня, - Мінсоцполітики
Фото: Микола Шамбір (УНІАН)

Внаслідок недостовірних даних системи "Аркан" по переміщенню ВПО виникли заборгованості по пенсіях для переселенців

З грудня 2018 року запустять нову базу внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Про це повідомляє заступник міністра соціальної політики Микола Шамбір, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Верховної ради.

Зокрема, члени комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення взяли участь у міжнародній конференції на тему "Виплата пенсій внутрішньо переміщеним особам в Україні: як реалізувати конституційне право на пенсії?".

"Заступник міністра соціальної політики Микола Шамбір запевнив учасників заходу, що з грудня місяця цього року буде запущена нова база внутрішньо переміщених осіб", - сказано у повідомленні.

Також вказано, що регіональні представники Пенсійного фонду України ініціювали вирішення питання виплати боргів, які виникли внаслідок недосконалості дії системи "Аркан" в частині обміну інформацією між центральними органами виконавчої влади про переміщення переселенців через контрольні пункти пропуску в Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука заявив, що українська влада втратила контроль за реальною кількістю ВПО, і їх може бути на 30-40% менше, аніж зареєстровано.

Як писало РБК-Україна, наприкінці жовтня у Мінсоцполітики повідомили, що в Україні налічується понад 1,5 млн переселенців з тимчасово окупованих територій Донбасу, а також з анексованого РФ Криму.

Додамо, на початку листопада канцлер ФРН Ангела Меркель запевнила, що Німеччина готова виділити додаткові 75 млн євро на підтримку переселенців з Донбасу.

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