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В Минсоцполитики назвали число официально зарегистрированных переселенцев

Новости » Общество    29.10.2018 - 22:18
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

В Украине насчитывается более 1,5 млн переселенцев

В Украине насчитывается более 1,5 млн переселенцев с временно оккупированных территорий Донбасса, а также из аннексированного Российской Федерацией Крыма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики Украины.

Как отмечается, по состоянию на 29 октября текущего года в Украине взято на учет 1 522 743 переселенца.

"По состоянию на 29 октября 2018 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взято на учет 1 522 743 переселенца с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что "власть" аннексированного Россией Крыма планирует передать имущество Меджлиса крымскотатарского народа подконтрольному России Духовному управлению мусульман Крыма (ДУМК).

Кроме того, директор департамента общеевропейского сотрудничества Министерства иностранных дел РФ Андрей Келин заявлял, что России придется отстраивать "оборонительный пояс" в случае вступления Украины и Грузии в Североатлантический альянс (НАТО).

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Новости Украины переселенцыМинистерство социальной политики
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