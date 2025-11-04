Нову програму МВФ для України можуть затвердити у січні 2026 року, - Марченко

За його словами, перенос строків з грудня можливий з причин, які не пов’язані з Україною, а радше викликані внутрішніми операційними процесами Фонду.

"Місія МВФ буде (в Україні - ред.) в листопаді. Оптимальний варіант для України - погодження програми в грудні”, - сказав він.

Марченко зазначив, що ухвалення нової програми з МВФ не пов’язане безпосередньо з наданням ЄС "репараційного кредиту". Водночас формування програми передбачає узгодження параметрів фінансування держбюджету з інших джерел, частиною яких є і "репараційний кредит" від ЄС.

Нова програма

Поточна програма співпраці України з МВФ діє у період 2023-2027 років. Водночас прем’єр-міністр Юлія Свириденко звернулася до Фонду із пропозицією підготувати нову програму. У МВФ розглядають можливість замінити чинну програму новою, адаптованою до нинішніх економічних умов.

Наразі Україна та МВФ вже ведуть переговори щодо параметрів майбутньої програми, а остаточне рішення залежатиме від узгодження реформ і джерел фінансування.