Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Нову пожежу на нафтобазі в Криму зафіксували супутники NASA (фото)

Ілюстративне фото: у Криму горить нафтобаза (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

У тимчасово окупованому Криму сьогодні, 17 жовтня, зранку горить нафтобаза в Гвардійському. Пожежу зафіксували супутники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримський вітер" у Telegram.

За даними Telegram-каналу, пожежу на нафтобазі в Гвардійському видно на знімку супутників NASA Firms.

На фото можна спостерігати, що всього на нафтобазі два осередки пожежі.

Раніше в мережі з'явилася інформація, що вдень на нафтобазі загорівся другий резервуар.

Пожежа на нафтобазі в Гвардійському

Нагадаємо, сьогодні, 17 жовтня, вранці в Сімферополі та Сімферопольському районі прогриміли вибухи. Півострів перебував під атакою дронів.

Після цього в селищі Гвардійське почалася пожежа на нафтобазі. Місцеві жителі повідомляли, що пожежу помітно здалеку.

У мережі також з'явилися чутки про те, що в Гвардійському пошкоджень зазнала нафтобаза, що належить мережі автозаправок ATAN. Компанія входить до складу ТОВ "Кедр", яке управляє найбільшою мережею АЗС на території Криму - понад сотню заправок, а також має власні склади й автопарк бензовозів.

Згідно з повідомленнями в мережі, після такої атаки проблеми з бензином на тимчасово окупованому півострові можуть погіршитися.

Сили спецоперацій ЗСУ тільки ввечері підтвердили, що далекобійні безпілотники вдарили по нафтобазі в Гвардійському.

Також українські захисники атакували "федеральну державну казенну установу" (ФДКУ) комбінату "Гвардійське".

КримПожежаВійна в УкраїніДрониАтака дронів