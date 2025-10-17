Нову пожежу на нафтобазі в Криму зафіксували супутники NASA (фото)

Пожежа на нафтобазі в Гвардійському

Нагадаємо, сьогодні, 17 жовтня, вранці в Сімферополі та Сімферопольському районі прогриміли вибухи. Півострів перебував під атакою дронів.

Після цього в селищі Гвардійське почалася пожежа на нафтобазі. Місцеві жителі повідомляли, що пожежу помітно здалеку.

У мережі також з'явилися чутки про те, що в Гвардійському пошкоджень зазнала нафтобаза, що належить мережі автозаправок ATAN. Компанія входить до складу ТОВ "Кедр", яке управляє найбільшою мережею АЗС на території Криму - понад сотню заправок, а також має власні склади й автопарк бензовозів.

Згідно з повідомленнями в мережі, після такої атаки проблеми з бензином на тимчасово окупованому півострові можуть погіршитися.

Сили спецоперацій ЗСУ тільки ввечері підтвердили, що далекобійні безпілотники вдарили по нафтобазі в Гвардійському.

Також українські захисники атакували "федеральну державну казенну установу" (ФДКУ) комбінату "Гвардійське".