Новый пожар на нефтебазе в Крыму зафиксировали спутники NASA (фото)

Пожар на нефтебазе в Гвардейском

Напомним, сегодня, 17 октября, утром в Симферополе и Симферопольском районе прогремели взрывы. Полуостров находился под атакой дронов.

После этого в поселке Гвардейское начался пожар на нефтебазе. Местные жители сообщали, что пожар заметен издалека.

В сети также появились слухи о том, что в Гвардейском повреждения получила нефтебаза, принадлежащая сети автозаправок ATAN. Компания входит в состав ООО "Кедр", которое управляет крупнейшей сетью АЗС на территории Крыма - более сотни заправок, а также имеет собственные склады и автопарк бензовозов.

Согласно сообщениям в сети, после такой атаки проблемы с бензином на временно оккупированном полуострове могут ухудшиться.

Силы спецопераций ВСУ только вечером подтвердили, что дальнобойные беспилотники ударили по нефтебазе в Гвардейском.

Также украинские защитники атаковали "федеральное государственное казенное учреждение" (ФГКУ) комбината "Гвардейское".