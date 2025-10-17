Новый пожар на нефтебазе в Крыму зафиксировали спутники NASA (фото)

Во временно оккупированном Крыму сегодня, 17 октября, с утра горит нефтебаза в Гвардейском. Пожар зафиксировали спутники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымский ветер" в Telegram.
По данным Telegram-канала, пожар на нефтебазе в Гвардейском виден на снимке спутников NASA Firms.
Ранее в сети появилась информация, что днем на нефтебазе загорелся второй резервуар.
Напомним, сегодня, 17 октября, утром в Симферополе и Симферопольском районе прогремели взрывы. Полуостров находился под атакой дронов.
После этого в поселке Гвардейское начался пожар на нефтебазе. Местные жители сообщали, что пожар заметен издалека.
В сети также появились слухи о том, что в Гвардейском повреждения получила нефтебаза, принадлежащая сети автозаправок ATAN. Компания входит в состав ООО "Кедр", которое управляет крупнейшей сетью АЗС на территории Крыма - более сотни заправок, а также имеет собственные склады и автопарк бензовозов.
Согласно сообщениям в сети, после такой атаки проблемы с бензином на временно оккупированном полуострове могут ухудшиться.
Силы спецопераций ВСУ только вечером подтвердили, что дальнобойные беспилотники ударили по нефтебазе в Гвардейском.
Также украинские защитники атаковали "федеральное государственное казенное учреждение" (ФГКУ) комбината "Гвардейское".