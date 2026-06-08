Нову гонку ядерних озброєнь запустили 9 країн: SIPRI оприлюднило тривожний звіт

Скільки ядерної зброї у світі

Станом на січень 2026 року у світі налічується 12 187 ядерних боєголовок. З них 9 745 перебувають у військових запасах - тобто готові до використання.

Розгорнуті на ракетах і літаках - 4 012 боєголовок. Від 2 100 до 2 200 з них цілодобово перебувають у стані підвищеної бойової готовності на балістичних ракетах.

Хто контролює більшість

Росія та США разом володіють близько 83% світового ядерного потенціалу. Хоча їхня частка поступово скорочується - інші країни активно наздоганяють.

Дев'ять держав, що мають ядерну зброю:

США

Росія

Велика Британія

Франція

Китай

Індія

Пакистан

Північна Корея

Ізраїль.

Фото: світові ядерні сили (скриншот зі звіту SIPRI)

Китай - найшвидше зростання

Китайський арсенал вже сягає близько 620 боєголовок. Пекін будує нові шахтні райони та розширює інфраструктуру запуску ракет. За оцінками аналітиків, до 2030 року Китай може подолати позначку у 1000 боєголовок.

Європа переглядає ядерну стратегію

Франція заявила про збільшення свого потенціалу. Велика Британія повертає ядерні можливості для авіації - закуповує винищувачі F-35A.

У ЄС дедалі активніше обговорюють розширення ядерного захисту НАТО за участю Парижа та Лондона.

Росія модернізує, але не без проблем

Окрему увагу SIPRI приділяє Росії, яка продовжує модернізацію стратегічних сил попри санкційний тиск і витрати на війну в Україні.

У 2025 році випробування російської ракети "Сармат" завершилося провалом. При цьому крилата ракета "Буревісник" після минулих невдач успішно пройшла випробування на дальність понад 14 000 кілометрів.

Крім цього, зазначають у SIPRI, Росія розпочала будівництво передової оперативної бази для своїх балістичних ракет середньої дальності "Орєшнік" з подвійним призначенням у Білорусі.

Ракети "Орєшнік" зі звичайними боєголовками застосовувалися проти України, востаннє - у травні цього року.

Попередження експертів

Директор SIPRI Карім Хаггаг попереджає, що поєднання нових технологій, геополітичної напруги та взаємної недовіри між державами формує "вікно нестабільності" з довгостроковими наслідками для глобальної безпеки.

Додатковим ризиком є завершення дії договору СНО-3 у 2026 році - одного з ключових інструментів контролю над ядерними озброєннями між Росією та США.