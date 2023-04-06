Новою червоною лінією для Берліна є винищувачі та воєнні кораблі, - екс-посол Мельник

Передача винищувачів та воєнних кораблів стало новою "червоною лінією" для Німеччини у допомозі України.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів екс-посол України в Німеччині, заступник голови МЗС Андрій Мельник.
Так, він нагадав, як уряд Німеччини цілий рік придумував десятки відмовок, чому передача танків Leopard Україні є виключеною та чому вона стане останньою краплею - тією червоною лінією, після якої росіяни зроблять щось страшне та вийдуть на новий небачений виток ескалації.
"І що ми бачимо на практиці: минулого тижня нам нарешті передали 18 німецьких танків, алілуя, російські пропагандисти трохи покричали і все, Кремль проковтнув це. Зараз же ми спостерігаємо, що новою червоною лінією для Берліна є винищувачі, а також воєнні кораблі", - сказав Мельник.
При цьому він привітав факт, що німецький уряд, а також адміністрація президента США Джо Байдена набагато краще координують свої дії, насамперед, у контексті підтримки України, порівняно з минулим.
"Ми зацікавлені, щоб наші ключові союзники йшли єдиним фронтом, щоб між ними була певна конкуренція, хто більше допоможе Україні. Зараз це вигідно і самим нашим партнерам з точки зору громадської думки у західних країнах, це, без сумніву, наш козир", - додав він.
Мельник вважає, що якби Польща не "погрожувала" передачею Україні своїх Leopard без формальної згоди Німеччини, якби не рішення президента Франції Еммануеля Макрона про колісні танки AMX-10, не обіцянка прем'єра Британії Ріші Сунака про надання танків Challenger 2 та не готовність Байдена щодо Abrams, Україна могла б і не дочекатися німецьких Leopard.
"Що ж ми бачимо зараз? Історія повторюється стосовно західних винищувачів, причому не тільки F16, котрі у всіх на слуху, а й тих, які перебувають у складі німецької Люфтваффе - це Eurofighter й Tornado. Знову мільйон відмазок придумується, чому ці бойові літаки нам не допоможуть, що вони вже застарілі і т.д. і т.п", - сказав він.
При цьому Мельник додав, що завдяки медійній роботі України кількість німців, які підтримують передачу ВПС винищувачів, за останній місяць зросла з 20% до 28%, серед виборців партії Зелених цей показник складає 45%.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що не важливо, які винищувачі отримає Україна, головне, щоб постачання авіації тривали.
Тим часом оборонна промисловість Німеччини вийшла на пік виробництва.
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