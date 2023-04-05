ua ru
Ср, 05 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський про винищувачі: не треба гадати, яке число буде виглядати безпечно поряд з F

Новость на русском →
Середа 05 квітня 2023 21:01
Зеленський про винищувачі: не треба гадати, яке число буде виглядати безпечно поряд з F Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Не важливо, які винищувачі отримає Україна, головне, щоб постачання авіації тривали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на промову президента України Володимира Зеленського у Варшаві.

"Треба лише не зупинятися у солідарності. Коли битва вимагає артилерії, її варто надавати. Коли перемога потребує танків, їхній гуркіт має зазвучати на передовій", - заявив він.

За його словами, лідерство Польщі виявилося в танковій коаліції, і Зеленський вірить, що вона також виявиться і в авіаційній.

"Коли незалежність потребує повітря, не треба звертати увагу на те, як відреагує Росія на літаки у нас. Не варто гадати, яке число виглядатиме безпечніше поруч з літерою F. 16 чи якесь інше. Потрібно діяти. Так само, як ваше лідерство проявилося в танковій коаліції, вірю, що так само проявиться і в авіаційній", - заявив президент.

Нагадаємо, сьогодні президент Польщі Анджей Дуда анонсував передачу Україні ще чотирьох винищувачів МіГ-29.

Раніше Польща оголосила, що надала Україні свої винищувачі МіГ-29, проте раніше їхня кількість не озвучувалася.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Військова допомога Війна Росії проти України
NEWS
Візит Зеленського в Польщу: що про це відомо
Візит Зеленського в Польщу: що про це відомо
DAILY
Загроза Трампа. Хто від республіканців піде в президенти США і чого чекати Україні
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Загроза Трампа. Хто від республіканців піде в президенти США і чого чекати Україні