Рада примет закон о ВАКС 17 сентября

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Все фракции парламента будут иметь семь дней, чтобы подать поправки ко второму чтению законопроектов

Верховная рада Украины будет голосовать за законопроект об изменениях в законе о Высшем антикоррупционном суде во втором чтении следующего пленарного вторника, 17 сентября. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.



По его словам, все остальные фракции парламента будут иметь семь дней, чтобы подать поправки ко второму чтению законопроектов по сокращенной процедурой. В частности, 17 сентября будет принят законопроект об изменении в законе о Высшем антикоррупционном суде.



"У нас будет 7 дней для того, чтобы в комитетах доработать какие-то проекты, принять к сведению дельные замечания. В втором чтении уже на следующей неделе - все то, что мы сегодня проголосовали в первом чтении будет проголосован во втором чтении уже в следующий вторник", - заявил Арахамия.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что Верховная рада планирует внести изменения закона о Высшем антикоррупционном суде, который парламент принял за основу в первом чтении. За принятие законопроекта проголосовали 345 парламентариев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде внести изменения в закон о Высшем антикоррупционном суде (ВАКС). Так, на сайте был зарегистрирован законопроект под №1025. Глава государства определил его как неотложный.