В "Новой почте" опровергли заявление ГПУ о неуплате налогов

Компания "Новая почта" опровергла заявления Генпрокуратуры Украины о неуплате налогов в особо крупных размерах должностными лицами группы родственных компаний "Новой Почты". Об этом заявляет на своей официальной странице в Facebook "Новая почта".

"Вчера, 16 марта, были проведены обыски в 42 кассах в 6 отделениях в 5 городах Украины: Днепре, Одессе, Харькове, Полтаве и Львове. Никаких нарушений не найдено. Только в отделении №1 "Новая Почта" (Харьков) правоохранителями были изъяты средства в компании "Пост Финанс". Эти средства оформлены в соответствии с законодательством. Изъятые наличные являются средствами клиента, который не успел получить денежный перевод", - сообщили в компании.

В "Новой почте" заявили, что изъятие этих средств противоречит действующей процедуре, "компания не согласна с такими действиями и будет их обжаловать".

Также компания заявила, что с 16 марта на информационные системы "Новая Почта" проводятся хакерские атаки.

"Максимальная мощность таких атак достигла значительного уровня. Эти атаки почти не влияют на предоставление сервиса, но иногда возможны краткосрочные перебои в работе системы", - проинформировали в компании.

Отметим, Генпрокуратура проводит обыски в офисах "Новой почты" в Киеве, Полтаве, Харькове и Днепре с 16 марта.

Друзі! Як ви знаєте, вчора, 16 березня, були проведені обшуки у 42 касах в 6 відділеннях у 5 містах України: Дніпрі,... Опубліковано Нова Пошта 17 березень 2018 р.

Напомним, что днем ранее ГПУ изъяла средства неучтенные в кассе и в бухгалтерских документах компании, и заявила о неуплате налогов в особо крупных размерах должностными лицами группы родственных компаний "Новой Почты".

