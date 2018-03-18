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Интервью

В "Новой почте" опровергли заявление ГПУ о неуплате налогов

НовостиПроисшествия    18.03.2018 - 02:42
Фото: "Новая почта" (facebook.com nova.poshta.official)
Фото: "Новая почта" (facebook.com nova.poshta.official)

В "Новой почте" заявили, что компания "не согласна с такими действиями и будет их обжаловать"

Компания "Новая почта" опровергла заявления Генпрокуратуры Украины о неуплате налогов в особо крупных размерах должностными лицами группы родственных компаний "Новой Почты". Об этом заявляет на своей официальной странице в Facebook "Новая почта".

"Вчера, 16 марта, были проведены обыски в 42 кассах в 6 отделениях в 5 городах Украины: Днепре, Одессе, Харькове, Полтаве и Львове. Никаких нарушений не найдено. Только в отделении №1 "Новая Почта" (Харьков) правоохранителями были изъяты средства в компании "Пост Финанс". Эти средства оформлены в соответствии с законодательством. Изъятые наличные являются средствами клиента, который не успел получить денежный перевод", - сообщили в компании.

В "Новой почте" заявили, что изъятие этих средств противоречит действующей процедуре, "компания не согласна с такими действиями и будет их обжаловать".

Также компания заявила, что с 16 марта на информационные системы "Новая Почта" проводятся хакерские атаки.

"Максимальная мощность таких атак достигла значительного уровня. Эти атаки почти не влияют на предоставление сервиса, но иногда возможны краткосрочные перебои в работе системы", - проинформировали в компании. 

Отметим, Генпрокуратура проводит обыски в офисах "Новой почты" в Киеве, Полтаве, Харькове и Днепре с 16 марта.

 

Друзі! Як ви знаєте, вчора, 16 березня, були проведені обшуки у 42 касах в 6 відділеннях у 5 містах України: Дніпрі,...

Опубліковано Нова Пошта 17 березень 2018 р.

Напомним, что днем ранее ГПУ изъяла средства неучтенные в кассе и в бухгалтерских документах компании, и заявила о неуплате налогов в особо крупных размерах должностными лицами группы родственных компаний "Новой Почты". 
 

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Теги: ГПУ, Новая почта, Налоги
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