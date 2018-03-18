У "Новій пошті" спростували заяву ГПУ про несплату податків

Компанія "Нова пошта" спростувала заяву Генпрокуратури України про несплату податків в особливо великих розмірах посадовими особами групи споріднених компаній "Нової Пошти". Про це заявляє на своїй офіційній сторінці в Facebook "Нова пошта".

"Вчора, 16 березня, були проведені обшуки в 42 касах у 6 відділеннях в 5 містах України: Дніпропетровську, Одесі, Харкові, Полтаві та Львові. Ніяких порушень не знайдено. Тільки у відділенні №1 "Нова Почта" (Харків) правоохоронцями були вилучені кошти у компанії "Пост Фінанс". Ці кошти оформлені відповідно до законодавства. Вилучена готівка є коштами клієнта, який не встиг отримати грошовий переказ", - повідомили в компанії.

В "Новій пошті" заявили, що вилучення цих коштів суперечить чинній процедурі, "компанія не згодна з такими діями і буде їх оскаржувати".

Також компанія заявила, що з 16 березня на інформаційні системи "Нова Пошта" здійснюються хакерські атаки.

"Максимальна потужність таких атак досягла значного рівня. Ці атаки майже не впливають на надання сервісу, але іноді можливі короткочасні перебої в роботі системи", - проінформували у компанії.

Зазначимо, Генпрокуратура проводить обшуки в офісах "Нової пошти" у Києві, Полтаві, Харкові та Дніпропетровську з 16 березня.

Друзі! Як ви знаєте, вчора, 16 березня, булі проведені обшуки у 42 касах у 6 відділеннях у 5 містах України: Дніпрі,... Опубліковано Нова Пошта 17 березень 2018 р.

Нагадаємо, що днем раніше ГПУ вилучила невраховані кошти в касі і в бухгалтерських документах компанії, і заявила про несплату податків в особливо великих розмірах посадовими особами групи споріднених компаній "Нової Пошти".