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Обыски в "Новой почте": в ГПУ рассказали подробности

НовостиОбщество    16.03.2018 - 21:52
Фото: "Новая почта" (facebook.com nova.poshta.official)
Фото: "Новая почта" (facebook.com nova.poshta.official)

Сегодня ГПУ провела обыски в офисах НП в Киеве, Полтаве, Харькове и Днепре

Генеральный прокурор Юрий Луценко берет под личный контроль расследование уголовного производства по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами "Новой почты" (НП) и других родственных предприятий по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364, ч.3 ст.212 УК Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган.

Сообщается, что должностные лица группы родственных компаний использовали преступную схему, направленную на оказание услуг по переводу в наличность безналичных средств и по минимизации налоговых обязательств предприятий-клиентов путем формирования фиктивного налогового кредита с проведением бестоварных операций с использованием поддельных документов предприятий с признаками фиктивности, что приводило к неуплате налогов в особо крупных размерах.

Сарган сообщила, что на следующей неделе генпрокурор заслушает материалы производства в присутствии адвокатов представителей НП. Если доказательств нарушения законодательства со стороны должностных лиц НП не будет получено, уголовное производство будет закрыто.

 

Генеральний прокурор Юрій Луценко бере під особистий контроль розслідування кримінального провадження за фактами...

Опубліковано Ларисою Сарган 16 березень 2018 р.

Напомним, сегодня представители ГПУ провели обыски в офисах НП в Киеве, Полтаве, Харькове и Днепре

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Теги: ГПУ, Новая почта
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