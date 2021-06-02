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В Новой Каледонии пройдет третий референдум о независимости от Франции: названа дата

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Париж, Среда 02 июня 2021 14:50
В Новой Каледонии пройдет третий референдум о независимости от Франции: названа дата Фото: голосование на референдуме о независимости Новой Каледонии (twitter.com/BFMTV)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Третий референдум о независимости французской Новой Каледонии пройдет 12 декабря 2021 года. На прошлом плебисците более половины жителей заморской территории Франции с особым статусом не поддержали суверенитет.

Об этом сообщил министр заморских территорий Франции Себастьян Лекорню, передает радиостанция France Info.

По словам министра, третий референдум о независимости Новой Каледонии нужно провести как можно быстрее для "стабильности политической, экономической и социальной жизни страны". "Правительство Республики организует референдум и призовет избирателей сделать выбор 12 декабря 2021", - добавил он.

"Эта дата не является предметом для обсуждения", - уточнил Лекорню.

Напомним, в октябре 2020 года жители Новой Каледонии не поддержали на референдуме независимость от Франции. Это было второе голосование о суверенитете заморского владения Франции с особым статусом.

Отметим, на референдуме в 2018-м против независимости проголосовали 56,7% жителей Новой Каледонии.

Президент Франции Эммануэль Макрон поблагодарил каледонийцев за то, что они решили на референдуме не отделяться от Франции.

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