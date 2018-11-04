Макрон прокомментировал результаты референдума в Каледонии

Фото: голосование на референдуме (twitter.com/BFMTV)

Каледония решила не отделяться от Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон поблагодарил граждан французской заморской территории Новой Каледонии за то, что они решили на референдуме не отделяться от Франции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Макрон заявил, что горд за то, что жители Новой Каледонии "выбрали Францию" на референдуме.

"Для главы государства является гордостью то, что большинство новых каледонцов выбрали Францию. Это знак доверия к республике и ее будущего", - сказал он.

Французский президент подчеркнул, что относится с пониманием к разочарованным сторонникам независимости, но добавил, что Франция обеспечит свободу, равенство и братство для всех.

"Единственным, кто сегодня проиграл, есть соблазн презрения, разделения, насилия и страха. Единственным победителем сегодня является процесс мира и дух диалога", - добавил французский президент.

Напомним, ранее сообщалось, что жители французской заморской территории Новой Каледонии сегодня, 4 ноября, проголосовали против независимости от Франции. За единство с Францией проголосовали 56,4%, принявших участие в референдуме.