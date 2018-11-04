ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Макрон прокомментировал результаты референдума в Каледонии

Новости » Политика    04.11.2018 - 19:24
Фото: голосование на референдуме (twitter.com/BFMTV)
Фото: голосование на референдуме (twitter.com/BFMTV)

Каледония решила не отделяться от Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон поблагодарил граждан французской заморской территории Новой Каледонии за то, что они решили на референдуме не отделяться от Франции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Макрон заявил, что горд за то, что жители Новой Каледонии "выбрали Францию" на референдуме.

"Для главы государства является гордостью то, что большинство новых каледонцов выбрали Францию. Это знак доверия к республике и ее будущего", - сказал он.

Французский президент подчеркнул, что относится с пониманием к разочарованным сторонникам независимости, но добавил, что Франция обеспечит свободу, равенство и братство для всех.

"Единственным, кто сегодня проиграл, есть соблазн презрения, разделения, насилия и страха. Единственным победителем сегодня является процесс мира и дух диалога", - добавил французский президент.

Напомним, ранее сообщалось, что жители французской заморской территории Новой Каледонии сегодня, 4 ноября, проголосовали против независимости от Франции. За единство с Францией проголосовали 56,4%, принявших участие в референдуме.

В Новой Каледонии голосуют за независимость от Франции
Новости Украины ФранцияреферендумЭммануэль Макрон
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь