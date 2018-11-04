Жители Новой Каледонии проголосовали против независимости от Франции

Фото: голосование на референдуме (twitter.com/BFMTV)

За единство с Францией проголосовали 56,4% человек

Жители Новой Каледонии сегодня, 4 ноября, проголосовали против независимости от Франции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство France Presse.

Сообщается, что за единство с Францией проголосовали 56,4% принявших участие в референдуме.

Напомним, сегодня в Новой Каледонии проходил референдум о независимости от Франции.

Проведение референдума является частью соглашения, которое заключили после переговоров власти и сторонников идеи сепарации среди коренного населения - народа Канак. Около 175 тыс. человек имеют право голоса в Новой Каледонии, при этом коренное население составляет менее 50% избирателей.

На юге явка избирателей составила 41,8% против 27,3% на местных выборах 2014 года. Отдаленные острова получают ежегодно примерно 1,3 млрд евро от правительства Франции. Франция рассматривает эту территорию как стратегический политический и экономический объект в регионе.

Как известно, Новую Каледонию представляют в парламенте Франции два депутата и двое сенаторов. Также территория имеет собственный парламент, назначает членов исполнительного органа. У местной власти есть полномочия по некоторым направлениям политики.