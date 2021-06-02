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У Новій Каледонії пройде третій референдум про незалежність від Франції: названа дата

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Париж, Середа 02 червня 2021 14:50
У Новій Каледонії пройде третій референдум про незалежність від Франції: названа дата Фото: голосування на референдумі про незалежність Нової Каледонії (twitter.com/BFMTV)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Третій референдум про незалежність французької Нової Каледонії пройде 12 грудня 2021 року. На минулому плебісциті більша частина жителів заморської території Франції з особливим статусом не підтримала суверенітет.

Про це повідомив міністр заморських територій Франції Себастьян Лекорню, передає радіостанція France Info.

За словами міністра, третій референдум про незалежність Нової Каледонії потрібно провести якомога швидше для "стабільності політичного, економічного і соціального життя країни". "Уряд Республіки організовує референдум і закличе виборців зробити вибір 12 грудня 2021 року", - додав він.

"Ця дата не є предметом для обговорення", - уточнив Лекорню.

Нагадаємо, в жовтні 2020 року жителі Нової Каледонії не підтримали на референдумі незалежність від Франції. Це було друге голосування про суверенітет заморського володіння Франції з особливим статусом.

Зазначимо, на референдумі в 2018-му проти незалежності проголосували 56,7% жителів Нової Каледонії.

Президент Франції Еммануель Макрон подякував каледонійцям за те, що вони вирішили на референдумі не відділятися від Франції.

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