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Что не так с новосозданным БЭБ: главные минусы "отформатированного" органа

Автор: Наталия Гурковская

В конце прошлого года был запущен новый орган - Бюро экономической безопасности (БЭБ), на который возлагали надежды по ликвидации привычных для бизнеса рейдов в стиле "маски-шоу". Но судя по тому, как проходил процесс запуска БЭБ, особых оснований надеяться на то, что удастся в новый орган вдохнуть "свежее дыхание", у представителей украинского бизнеса пока нет.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Обманутые надежды. Почему украинскому бизнесу не стоит ждать ничего хорошего от Бюро экономической безопасности".

В статье указываются сразу несколько моментов, которые и стали поводом для опасений у представителей бизнеса в том, что от БЭБ ждать чего-то нового вряд ли получится. Так:

  • запуск БЭБ растянулся на почти на целый год;
  • отбор главы новой структуры сопровождался привычными скандалами;
  • больше половины новых кадров БЭБ - выходцы из той же ГФС;
  • и "вишенка на торте" - центральный аппарат БЭБ будет находиться в здании все той же фискальной службы.

Также новосозданный орган практически тут же "засветился" в СМИ, причем с нелицеприятной стороны. Так, сотрудник Бюро был причастен к преступной схеме по разворовыванию коммунальных средств в Киеве. А 1 февраля сотрудники БЭБ вместе с прокурорами и СБУшниками провели внезапные обыски на предприятиях группы "Метинвест" в Кривом Роге.

О том, какие надежды все же были у украинского бизнеса в связи с запуском БЭБ, - подробнее в материале РБК-Украина.

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Бюро экономической безопасности