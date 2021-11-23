Стало известно, что Бюро экономической безопасности уже с сотрудниками, но без здания

Появилось фото первого рабочего собрания сотрудников Бюро экономической безопасности. Его провели прямо под открытым небом ввиду отсутствия у БЭБ собственных помещений и специально оборудованного здания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собеседников в бюро.

По словам собеседника в БЭБ, Кабинет министров Украины до сегодняшнего дня так и не принял решение относительно выделения БЭБ собственного здания.

Ранее директор БЭБ Вадим Мельник выступал за передачу в распоряжение Бюро здания по улице Шолуденко, 31, где ныне располагается ликвидируемая налоговая милиция города Киева.

Кроме того, ранее с инициативой передачи БЭБ указанного здания выступил ряд народных депутатов от правящего большинства во главе с Алексеем Леоновым.

В БЭБ указывают, что орган должен заработать уже 25 ноября. При этом, как отмечают в БЭБ, здание должно соответствовать целому ряду требований, включая спецсвязь, обеспечение киберзащиты, комнату для хранения оружия и работы с секретными документами.

Несоблюдение указанных требований к зданию может привести к затягиванию старта работы БЭБ и дополнительным затратам госбюджета, заявляют в ведомстве.