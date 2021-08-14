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На главу БЭБ выбрали трех кандидатов: главу ГФС, прокурора и экс-регионала

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Киев, Суббота 14 августа 2021 13:14
На главу БЭБ выбрали трех кандидатов: главу ГФС, прокурора и экс-регионала Фото: комиссия при Кабмине выбрала трех кандидатов на пост главы БЭБ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

К заключительному этапу конкурса на главу Бюро экономической безопасности прошли председатель Государственной фискальной службы Вадим Мельник, прокурор Офиса генпрокурора Аттила Ковчи и член Совета НБУ Василий Горбаль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя комиссии по отбору директора бюро Тимофея Милованова.

Это решение комиссия приняла после заслушивания 12 кандидатов.

Как известно, Вадим Мельник возглавлял следственное управление ГФС в 2014-2016 годах, а до этого работал на разных должностях в структуре налоговой милиции. Возглавляет ГФС с конца 2020 года.

Аттила Ковчи с июля 2020 года занимает должность прокурора в Офисе генпрокурора, а в 2016-2020 году был завотделом правового обеспечения Украинского института экспертизы сортов растений.

Василий Горбаль с сентября 2020 года является членом Совета НБУ, к тому же занимает эту должность в третий раз - ранее он занимал ее в 2003-2005 годах и в 2007-2014 годах. Был совладельцем и президентом "Укргазбанка" до национализации банка в 2009-м, членом Партии регионов, депутат Верховной рады 4-6 созывов (2002-2012 годы). В 2010 году возглавлял Львовскую облгосадминистрацию.

Стоит отметить, что именно кандидатура Горбаля вызвала наибольшее беспокойство общественных активистов. В частности, 13 августа лидер общественного движения "Общество будущего" Евгений Карась, руководитель Киевской городской ячейки партии "Правый сектор" Юрий Гуренко и управляющий партнер адвокатского объединения "Suprema Lex" Виктор Мороз заявили на пресс-конференции в Киеве, что такой кандидат как Василий Горбаль должность главы БЭБ занимать не должен.

По их данным, дело не только в том, что он был раньше членом "Партии регионов" и трижды народным депутатом от этой политсилы, а может быть замешан в коррупционных махинациях, которые он "осуществлял, будучи руководителем Укргазбанка".

Евгений Карась также опубликовал материалы, которые как считают участники пресс-конференции, послужат поводом для уголовных расследований в отношении Василия Горбаля.

Активисты намерены передать все собранные по Горбалю материалы в правоохранительные органы. Если же Василий Горбаль будет назначен главой БЭБ, то активисты намерены проводить акции протеста.

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