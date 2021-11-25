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Кабмин запустил в работу Бюро экономической безопасности

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Киев, Четверг 25 ноября 2021 12:46
Кабмин запустил в работу Бюро экономической безопасности Фото: глава Бюро экономической безопасности Вадим Мельник (facebook.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Правительство запустило в работу Бюро экономической безопасности. Кабинет министров Украины обнародовал соответствующее распоряжение.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Правительственный портал".

В распоряжении говорится: "Согласиться с предложением Бюро экономической безопасности о начале его деятельности и возможности выполнения указанным Бюро функций и задач по противодействию правонарушениям, которые посягают на функционирование экономики государства".

На сайте БЭБ отметили, что этим распоряжением дали старт официальному началу деятельности Бюро.

Пока центральный аппарат БЭБ сформирован лишь на 30% от предельной кадровой численности. Это дает возможность запустить аналитическую и правоохранительную функции, говорится в сообщении.

"Несмотря на решение об официальном запуске работы Бюро, органу пока не выделили специально оборудованные помещения и здания, что может привести к затягиванию передачи имеющихся уголовных производств к БЭБ от правоохранителей, которые теряют функции расследования экономических правонарушений", - говорится в сообщении.

Напомним, Рада уточнила полномочия Бюро экономической безопасности.

Согласно государственному бюджету на 2022 год, расходы на Бюро экономической безопасности вырастут на 5,9% до 621,6 млн гривен.

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Бюро экономической безопасности
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