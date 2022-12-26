Фото: в Новосибірську спалахнула масштабна пожежа на одному зі складів (twitter.com/top_ngs_news)

В Новосибірську спалахнула сильна пожежа на складах. Площа вогню становить майже 2 тисячі квадратних метрів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве російське видання "Новости Новосибирска".

Як відзначають пожежники, полум'я розгорілося у складській двоповерховій будівлі. За словами очевидців, спочатку вони почули вибухи, після чого здійнявся дим та розгорілось полум'я. "На момент прибуття будівля повністю у вогні. Площа пожежі 1805 квадратних метрів. Ранг пожежі № 2. Створено штаб пожежогасіння. Існує загроза сусіднім будівлям", - заявили пожежники. Новосибирск греется… pic.twitter.com/TywAieXk25 — Отец Иштвана и Гаврилы (@DudkevicSergij) December 26, 2022