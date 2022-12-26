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В Новосибірську спалахнула масштабна пожежа на одному зі складів

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Понеділок 26 грудня 2022 14:54
В Новосибірську спалахнула масштабна пожежа на одному зі складів Фото: в Новосибірську спалахнула масштабна пожежа на одному зі складів (twitter.com/top_ngs_news)
Автор: Сергій Пишкін

В Новосибірську спалахнула сильна пожежа на складах. Площа вогню становить майже 2 тисячі квадратних метрів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве російське видання "Новости Новосибирска".

Як відзначають пожежники, полум'я розгорілося у складській двоповерховій будівлі.

За словами очевидців, спочатку вони почули вибухи, після чого здійнявся дим та розгорілось полум'я.

"На момент прибуття будівля повністю у вогні. Площа пожежі 1805 квадратних метрів. Ранг пожежі № 2. Створено штаб пожежогасіння. Існує загроза сусіднім будівлям", - заявили пожежники.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Білорусі вчора 25 грудня спалахнув резервуар з нафтопродуктами на території нафтопереробного підприємства "Нафтан".

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