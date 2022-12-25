Пожежі не лише у Росії. У Білорусі спалахнув завод "Нафтан"

У Новополоцьку (Білорусь) спалахнув резервуар з нафтопродуктами на території нафтопереробного підприємства "Нафтан" у неділю, 25 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Вітебського обласного управління МНС Білорусі.

Повідомляється, що спалахнув резервуар РВС-2000 з некондицією нафтопродуктів установки АВТ-6. Подібний вертикальний резервуар містить 2000 кубометрів рідкої речовини.

Пожежники гасили вогонь приблизно годину. Осередок горіння не поширився за межі конструкції резервуару.

Зазначається, що під час пожежі люди не постраждали.

МНС зазначає, що внаслідок пожежі роботу установки та технологічний процес не було порушено. Причину займання та збитків буде визначено об'єктовою комісією підприємства.

Нагадаємо, сьогодні в російській Кубані спалахнув торговий центр "Вега".

Нещодавно в Кемерово сталася пожежа в приватному будинку для людей похилого віку, внаслідок чого загинули 20 людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.