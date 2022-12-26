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В Новосибирске вспыхнул масштабный пожар на одном из складов

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Понедельник 26 декабря 2022 14:54
В Новосибирске вспыхнул масштабный пожар на одном из складов Фото: в Новосибирске вспыхнул масштабный пожар на одном из складов (twitter.com/top_ngs_news)
Автор: Сергей Пышкин

В Новосибирске вспыхнул сильный пожар на складах. Площадь огня составляет около 2 тысяч квадратных метров.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное российское издание "Новости Новосибирска".

Как отмечают пожарные, пламя разгорелось в складском двухэтажном здании.

По словам очевидцев, сначала они услышали взрывы, после чего взвился дым и разгорелось пламя.

"На момент прибытия здание полностью в огне. Площадь пожара 1805 квадратных метров. Ранг пожара №2. Создан штаб пожаротушения. Существует угроза соседним зданиям", - заявили пожарные.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Беларуси вчера 25 декабря загорелся резервуар с нефтепродуктами на территории нефтеперерабатывающего предприятия "Нафтан".

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