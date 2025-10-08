UA

Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

У Новосибірську масштабна пожежа: може горіти завод з виробництва мікросхем (відео)

Фото: у Новосибірську спалахнула пожежа на заводі (t.me mchs_official)
Автор: Каріна Левицька

У Новосибірську спалахнула масштабна пожежа на заводі, який виготовляє електроніку та мікросхеми для російського оборонно-промислового комплексу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NEXTA.

За даними видання, у Новосибірську на території заводу з виробництва електроніки та мікросхем палає склад.

 

Повідомляється, що величезна пожежа спалахнула на території ЗАТ "Завод припоїв" у Новосибірську. Підприємство займається виробництвом електроніки, мікросхем та ремонтом електротехнічного обладнання.

За даними відкритих джерел, завод працює у сфері спаювання елементів, озброєння, зв'язку та радіоелектроніки для потреб російського оборонно-промислового комплексу.

Не перший завод, що горить в РФ

Нагадаємо, що 3 жовтня, далекобійні дрони СБУ вразили один із провідних російський нафтопереробних заводів. Йдеться про "Орськнафтооргсинтез", що розташований за 1400 км від кордону України.

Ударні далекобійні безпілотники ЦСО "А" СБУ вразили ціль на відстані 1400 км - цього разу у населеному пункті Орськ.

"Бавовна" палала на нафтопереробному заводі "Орськнафтооргсинтез" в Оренбурзькій області РФ.

На цьому НПЗ працюють чотири установки первинної переробки нафти, його потужність - 6,6 млн тонн нафти на рік.

А в червні масштабна пожежа спалахнула на одному з заводів у Кстово Нижньогородської області РФ.

Російська ФедераціяВійна Росії проти УкраїниОкупанти