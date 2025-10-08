У Новосибірську масштабна пожежа: може горіти завод з виробництва мікросхем (відео)

Не перший завод, що горить в РФ

Нагадаємо, що 3 жовтня, далекобійні дрони СБУ вразили один із провідних російський нафтопереробних заводів. Йдеться про "Орськнафтооргсинтез", що розташований за 1400 км від кордону України.

Ударні далекобійні безпілотники ЦСО "А" СБУ вразили ціль на відстані 1400 км - цього разу у населеному пункті Орськ.

"Бавовна" палала на нафтопереробному заводі "Орськнафтооргсинтез" в Оренбурзькій області РФ.

На цьому НПЗ працюють чотири установки первинної переробки нафти, його потужність - 6,6 млн тонн нафти на рік.

А в червні масштабна пожежа спалахнула на одному з заводів у Кстово Нижньогородської області РФ.