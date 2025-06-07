У російському Кстово після атаки дронів епічно палає завод (фото, відео)

У Кстово Нижньогородської області РФ спалахнула масштабна пожежа на одному з заводів. Вогонь спалахнув невдовзі після атаки дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости та заяву керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка.

Повідомляється, що у місті Кстово Нижегородської області палає установка з виробництва бітуму, а ще зруйновані дві ємності з нафтопродуктом об'ємом 200 кубів. Відомо також, що є загроза перекидання вогню на сусідні резервуари.

Примітно, що вранці у Кстово оголошували повітряну тривогу через БПЛА, однак, чи є пожежа наслідком влучання, наразі невідомо. Хоча, як мінімум один дрон потрапив на відео.

Росіяни своєю чергою повідомили, що до місця загоряння вирушив пожежний поїзд.

За даними росЗМІ, там горять ємності з бітумом, після того, як речовина розлилась на 100 квадратних метрах.

"Відбувається горіння установки з виробництва бітуму загальним обсягом 200 кубічних метрів. Зі станції Зелецино на місце виїхав пожежний поїзд", - йдеться в повідомленні рятувальників.

Коваленко також звернув увагу на те, що російські Telegram-канали повідомили про можливу пожежу на Кстовському НПЗ "Лукойла".

Зауважимо, що НПЗ "Лукойл" - один із ключових активів російського паливного сектору, який напряму працює на війну. Саме звідси ідуть потоки нафтопродуктів, які забезпечують російську армію пальним для авіації, бронетехніки та тилової логістики.

Ба більше, саме через Кстовський НПЗ іде заправка не лише внутрішніх військових колон, а й постачання нафтопродуктів на тимчасово окуповані території України. Тобто цей завод - частина глибоко інтегрованої воєнно-промислової системи ворога.