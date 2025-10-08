В Новосибирске масштабный пожар: может гореть завод по производству микросхем (видео)

Не первый завод, который горит в РФ

Напомним, что 3 октября, дальнобойные дроны СБУ поразили один из ведущих российский нефтеперерабатывающих заводов. Речь идет об "Орскнефтеоргсинтезе", который расположен в 1400 км от границы Украины.

Ударные дальнобойные беспилотники ЦСО "А" СБУ поразили цель на расстоянии 1400 км - на этот раз в населенном пункте Орск.

"Хлопок" горел на нефтеперерабатывающем заводе "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбургской области РФ.

На этом НПЗ работают четыре установки первичной переработки нефти, его мощность - 6,6 млн тонн нефти в год.

А в июне масштабный пожар вспыхнул на одном из заводов в Кстово Нижегородской области РФ.