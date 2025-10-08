ua en ru
Ср, 08 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Новосибірську масштабна пожежа: може горіти завод з виробництва мікросхем (відео)

Новосибірськ, Середа 08 жовтня 2025 15:08
UA EN RU
У Новосибірську масштабна пожежа: може горіти завод з виробництва мікросхем (відео) Фото: у Новосибірську спалахнула пожежа на заводі (t.me mchs_official)
Автор: Каріна Левицька

У Новосибірську спалахнула масштабна пожежа на заводі, який виготовляє електроніку та мікросхеми для російського оборонно-промислового комплексу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NEXTA.

За даними видання, у Новосибірську на території заводу з виробництва електроніки та мікросхем палає склад.

Повідомляється, що величезна пожежа спалахнула на території ЗАТ "Завод припоїв" у Новосибірську. Підприємство займається виробництвом електроніки, мікросхем та ремонтом електротехнічного обладнання.

За даними відкритих джерел, завод працює у сфері спаювання елементів, озброєння, зв'язку та радіоелектроніки для потреб російського оборонно-промислового комплексу.

Не перший завод, що горить в РФ

Нагадаємо, що 3 жовтня, далекобійні дрони СБУ вразили один із провідних російський нафтопереробних заводів. Йдеться про "Орськнафтооргсинтез", що розташований за 1400 км від кордону України.

Ударні далекобійні безпілотники ЦСО "А" СБУ вразили ціль на відстані 1400 км - цього разу у населеному пункті Орськ.

"Бавовна" палала на нафтопереробному заводі "Орськнафтооргсинтез" в Оренбурзькій області РФ.

На цьому НПЗ працюють чотири установки первинної переробки нафти, його потужність - 6,6 млн тонн нафти на рік.

А в червні масштабна пожежа спалахнула на одному з заводів у Кстово Нижньогородської області РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна Росії проти України Окупанти
Новини
Не відчиняйте вікна: в Прилуках сильне задимлення після удару РФ по нафтобазі
Не відчиняйте вікна: в Прилуках сильне задимлення після удару РФ по нафтобазі
Аналітика
ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи