В Новосибирске масштабный пожар: может гореть завод по производству микросхем (видео)

В Новосибирске вспыхнул масштабный пожар на заводе, который производит электронику и микросхемы для российского оборонно-промышленного комплекса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NEXTA .

По данным открытых источников, завод работает в сфере спаивания элементов, вооружения, связи и радиоэлектроники для нужд российского оборонно-промышленного комплекса.

Сообщается, что огромный пожар вспыхнул на территории ЗАО "Завод припоев" в Новосибирске. Предприятие занимается производством электроники, микросхем и ремонтом электротехнического оборудования.

По данным издания, в Новосибирске на территории завода по производству электроники и микросхем пылает склад.

Не первый завод, который горит в РФ

Напомним, что 3 октября, дальнобойные дроны СБУ поразили один из ведущих российский нефтеперерабатывающих заводов. Речь идет об "Орскнефтеоргсинтезе", который расположен в 1400 км от границы Украины.

Ударные дальнобойные беспилотники ЦСО "А" СБУ поразили цель на расстоянии 1400 км - на этот раз в населенном пункте Орск.

"Хлопок" горел на нефтеперерабатывающем заводе "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбургской области РФ.

На этом НПЗ работают четыре установки первичной переработки нефти, его мощность - 6,6 млн тонн нефти в год.

А в июне масштабный пожар вспыхнул на одном из заводов в Кстово Нижегородской области РФ.