У Новоросійську кажуть про вибухи та роботу ППО

Про вибухи в Новоросійську інформація в мережі з'явилася близько десятої вечора.

Також в інтернеті було оприлюднено фото зі стовпом диму над містом. Як пише Тг-канал "Кримський вітер", відповідну світлину було отримано з Новоросійська "від шанувальників".

"Кажуть, стріляли українською ракетою, але поки незрозуміло, збили чи вона потрапила в ціль", - йдеться в повідомленні.

"Не викладаємо в коментарі фото / відео... Зберігаємо спокій", - пише ТГ-канал "ЧП Новороссийск" під аналогічним кадром, але заретушованим.

Між тим в мережі повідомляють про роботу ППО та вибухи в Новоросійську через нібито ракетний удар.

"На Новоросійськ ракетна атака. Вибухи. Працює ППО", - пишуть місцеві пабліки.

Представники влади Краснодарського краю та Новоросійська зокрема поки ніяк не коментують вечірню "бавовну" у місті.

Вибухи в Росії

Нагадаємо, що у російських населених пунктах у різних областях вже регулярно відбуваються різні вибухи. Найчастіше це трапляється у прикордонних регіонах.

Так, з 30 грудня росіяни скаржаться на обстріли Бєлгорода та області. Джерела РБК-Україна у спецслужбах повідомили, що Сили безпеки та оборони 30 грудня завдали ракетного удару по військових об'єктах у Бєлгороді.

Як заявляють росіяни, 1 та 2 січня так звані обстріли продовжилися. Російські чиновники та Міноборони РФ заявляють про нібито збиті ракети. Вчора, 3 січня, у Бєлгороді знову чули вибухи і сирени, а губернатор заявив, що "ситуація напружена".

Перед тим, 19 грудня, губернатор Брянської області заявив аж про три атаки дронів за ранок і звинуватив Україну. Місцеві жителі у соцмережах публікували відео, на яких бути чути вибухи. Чиновники стверджують, що дрони збили, а постраждалих не було.

Також повідомлялося, що 22 грудня росіяни вигадали нову "атаку" на нафтосховище у Брянській області. РосЗМІ стверджували, що безпілотники намагалися атакувати резервуари з паливом.