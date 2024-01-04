В Новороссийске говорят о взрывах и работе ПВО

О взрывах в Новороссийске информация в сети появилась около десяти вечера.

Также в интернете было опубликовано фото со столбом дыма над городом. Как пишет Тг-канал "Крымский ветер", соответствующий снимок был получен из Новороссийска "от поклонников".

"Говорят, стреляли по украинской ракете, но пока непонятно, сбили или она попала в цель", - говорится в сообщении.

"Не выкладываем в комменты фото /видео... Сохраняем спокойствие", - пишет Тг-канал "ЧП Новороссийск" под аналогичным кадром, но заретушированным.

Между тем в сети сообщают о работе ПВО и взрывах в Новороссийске из-за якобы ракетного удара.

"На Новороссийск ракетная атака. Взрывы. Работает ПВО", - пишут местные паблики.

Представители властей Краснодарского края и Новороссийска в частности пока никак не комментируют вечернюю "бавовну" в городе.

Взрывы в России

Напомним, что в российских населенных пунктах в разных областях уже регулярно происходят различные взрывы. Чаше всего это происходит в приграничных регионах.

Так, с 30 декабря россияне жалуются на обстрелы Белгорода и области. Источники РБК-Украина в спецслужбах сообщили, что Силы безопасности и обороны 30 декабря нанесли ракетный удар по военным объектам в Белгороде.

Как заявляют россияне, 1 и 2 января так называемые обстрелы продолжились. Российские чиновники и Минобороны РФ заявляют о якобы сбитых ракетах. Вчера, 3 января, в Белгороде снова слышали взрывы и сирены, а губернатор заявил, что "ситуация напряжена".

Перед этим, 19 декабря, губернатор Брянской области заявил о трех атаках дронов за утро и обвинил Украину. Местные жители в соцсетях публиковали видео, на которых слышны взрывы. Чиновники утверждают, что дроны сбили, а пострадавших не было.

Также сообщалось, что 22 декабря россияне придумали новую "атаку" на нефтехранилище в Брянской области. РосСМИ утверждали, что беспилотники пытались атаковать резервуары с топливом.