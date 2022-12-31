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У новорічні свята окупанти заборонили жителям Генічеська виходити на вулицю

Фото: У новорічні свята окупанти заборонили жителям Генічеська виходити на вулицю (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Російські військові посилили адміністративно-поліцейський режим на період проведення новорічних свят в окремих населених пунктах тимчасово зайнятої території Херсонської області. Зокрема комендантську годину на тиждень введено у місті Генічеськ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За даними українських військових, росіяни закрили на виїзд місто Генічеськ в період з 31 грудня 2022 року по 6 січня 2023 року. Окрім того, там ввели заборону на виїзд жителям навколишніх сіл.

“З метою облаштування системи інженерних загороджень на тимчасово окупованих та зайнятих територіях Донецької, Луганської та Херсонської областей окупанти залучають цивільних осіб з території РФ”, - сказано в повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, Російські війська сьогодні, 31 грудня, обстріляли селище Наддніпрянське Херсонської області. Внаслідок удару поранено дітей.

29 грудня загарбники 81 раз обстріляли територію Херсонської області.

Зокрема, окупанти атакували обласний кардіологічний диспансер у Херсоні, внаслідок чого постраждали двоє людей.

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ХерсонВійська РФГеническ