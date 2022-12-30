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Росіяни обстріляли Херсонську область більше 80 разів: є поранений

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Херсонська область, П'ятниця 30 грудня 2022 09:22
Росіяни обстріляли Херсонську область більше 80 разів: є поранений Фото: росіяни обстріляли Херсонську область більше 80 разів (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти 81 раз обстріляли територію Херсонської області. Загарбники атакували мирні населені пункти з артилерії, РСЗВ та мінометів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

Зокрема, окупанти атакували Херсон 27 разів. Російські снаряди влучили у магазин, обʼєкти критичної інфраструктури, промислові підприємства, приватні та багатоквартирні будинки.

До того ж, внаслідок російських ударів одна людина зазнала поранень.

Нагадаємо, вчора росіяни обстріляли обласний кардіологічний диспансер у Херсоні, внаслідок чого постраждали двоє людей.

Раніше загарбники атакували село Кізомис Білозерської громади Херсонської області. В результаті обстрілу троє людей отримали поранення, серед них - підліток.

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