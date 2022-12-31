В новогодние праздники оккупанты запретили жителям Геническа выходить на улицу

Российские военные ужесточили административно-полицейский режим на период проведения новогодних праздников в отдельных населенных пунктах временно занятой территории Херсонской области. В частности комендантский час на неделю ввели в городе Геническ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

По данным украинских военных, россияне закрыли на выезд город Геническ в период с 31 декабря 2022 по 6 января 2023 года. Кроме того, там ввели запрет на выезд жителям окрестных сел.

"С целью обустройства системы инженерных ограждений на временно оккупированных и занятых территориях Донецкой, Луганской и Херсонской областей оккупанты привлекают гражданских лиц с территории РФ", - говорится в сообщении Генштаба.