Новописьменний виграв золото для України на Всесвітніх іграх-2025 у паверліфтингу

Новописьменний тріумфує у хевівейті

Анатолій Новописьменний став чемпіоном Всесвітніх ігор-2025 у паверліфтингу серед важковаговиків.

За підсумками виступу український атлет набрав 119.41 очок, випередивши шведа Густава Хедлунда майже на три бали. Третє місце також дісталося шведу Емілю Норлінгу.

Завдяки цій перемозі Україна продовжує утримувати третю позицію в загальному медальному заліку змагань, маючи на рахунку 34 нагороди: 15 золотих, 9 срібних та 10 бронзових медалей.

Анатолій Новописьменний (фото: facebook.com/minmolodsport)

Українські спортсмени демонструють силу та техніку

Напередодні українські кікбоксери здобули нові медалі. Дарина Іванова та Аліна Мартинюк тріумфували у поєдинках за бронзу, тоді як Гліб Мазур став чемпіоном у категорії до 63,5 кг, а Роман Щербаков виборов золото у вазі понад 91 кг.

Чергові нагороди здобули й самбісти. Олександр Воропаєв завоював бронзу у ваговій категорії до 64 кг, а також став чемпіоном у командних змаганнях разом з Анатолієм Волошиновим, Петром Давиденком, Андрієм Кучеренком і Владиславом Руднєвим.

Про чемпіона - Анатолія Новописьменного

Атлет є триразовим чемпіоном світу з класичного пауерліфтингу та неодноразовий призер чемпіонатів Європи і світу.