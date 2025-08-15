RU

Новописьменный выиграл золото для Украины на Всемирных играх-2025 в пауэрлифтинге

Анатолий Новописьменный - чемпион Всемирных игр-2025 по пауэрлифтингу (фото: facebook.com/minmolodsport)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинский спортсмен Анатолий Новописьменный получил очередную золотую медаль для Украины на Всемирных играх-2025, победив в соревнованиях по пауэрлифтингу в категории "хевивейт".

О результатах соревнований сообщает РБК-Украина.

Новописьменный торжествует в хевивейте

Анатолий Новописьменный стал чемпионом Всемирных игр-2025 в пауэрлифтинге среди тяжеловесов.

По итогам выступления украинский атлет набрал 119.41 очков, опередив шведа Густава Хедлунда почти на три балла. Третье место также досталось шведу Эмилю Норлингу.

Благодаря этой победе Украина продолжает удерживать третью позицию в общем медальном зачете соревнований, имея на счету 34 награды: 15 золотых, 9 серебряных и 10 бронзовых медалей.

Анатолий Новописьменный (фото: facebook.com/minmolodsport)

Украинские спортсмены демонстрируют силу и технику

Накануне украинские кикбоксеры завоевали новые медали. Дарья Иванова и Алина Мартынюк торжествовали в поединках за бронзу, тогда как Глеб Мазур стал чемпионом в категории до 63,5 кг, а Роман Щербаков завоевал золото в весе свыше 91 кг.

Очередные награды завоевали и самбисты. Александр Воропаев завоевал бронзу в весовой категории до 64 кг, а также стал чемпионом в командных соревнованиях вместе с Анатолием Волошиновым, Петром Давыденко, Андреем Кучеренко и Владиславом Рудневым.

О чемпионе - Анатолии Новописьменном

Атлет является трехкратным чемпионом мира по классическому пауэрлифтингу и неоднократный призер чемпионатов Европы и мира.

