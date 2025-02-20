На Новопавлівському напрямку ЗСУ відбили кількагодинний штурм росіян з бронетехнікою

За повідомлення ОСУВ "Хортиця", для доставки своїх штурмових груп та прориву оборонних укріплень ЗСУ окупанти застосували бронетехніку - танк з мінним тралом. Однак українські оборонці відбили атаку за допомогою артилерії та ударних FPV-дронів. При цьому піхотинцям вдалося знищити бронетехніку ворога: БТР, МТ-ЛБ і танки.

"Залишки ворожого десанту, який встиг висадитися й інфільтруватися у зруйнованих будівлях добили вогнем артилерії й FPV-дронами", - йдеться в повідомленні ОСУВ "Хортиця".

110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка показала сміливість та стійкість піхотинців. На відео можна побачити, як ЗСУ завзято нищать ворога, не залишаючи йому шансів на порятунок.

Втрат українських позицій під час штурму не допущено.

"Українські захисники тримають оборону, наносять загарбникам значних втрат в живій силі та техніці, знищуючи переважаючі сили ворога, який намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ", - додали в ОСУВ "Хортиця".

Успіхи ЗСУ

Нагадаємо, учора, 19 лютого, українські оператори дронів завдали влучних ударів по російській техніці на Краматорському напрямку фронту. Прикордонники знищили близько двох десятків легкових та вантажних автомобілів ворога.