На Новопавловском направлении ВСУ отбили многочасовой штурм россиян с бронетехникой

По сообщению ОСГВ "Хортица", для доставки своих штурмовых групп и прорыва оборонительных укреплений ВСУ оккупанты применили бронетехнику - танк с минным тралом. Однако украинские защитники отбили атаку с помощью артиллерии и ударных FPV-дронов. При этом пехотинцам удалось уничтожить бронетехнику врага: БТР, МТ-ЛБ и танки.

"Остатки вражеского десанта, который успел высадиться и инфильтроваться в разрушенных зданиях добили огнем артиллерии и FPV-дронами", - говорится в сообщении ОСГВ "Хортица".

110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко показала смелость и стойкость пехотинцев. На видео можно увидеть, как ВСУ упорно уничтожают врага, не оставляя ему шансов на спасение.

Потерь украинских позиций во время штурма не допущено.

"Украинские защитники держат оборону, наносят захватчикам значительные потери в живой силе и технике, уничтожая превосходящие силы врага, который пытается реализовать свое численное преимущество и развивать наступление", - добавили в ОСГВ "Хортица".

Успехи ВСУ

Напомним, вчера, 19 февраля, украинские операторы дронов нанесли точные удары по российской технике на Краматорском направлении фронта. Пограничники уничтожили около двух десятков легковых и грузовых автомобилей врага.