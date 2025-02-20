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На Новопавлівському напрямку ЗСУ відбили кількагодинний штурм росіян з бронетехнікою

Україна, Четвер 20 лютого 2025 13:27
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На Новопавлівському напрямку ЗСУ відбили кількагодинний штурм росіян з бронетехнікою Фото: ЗСУ звідбили кількагодинну атаку росіян на східному напрямку (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Підрозділи російських окупантів кілька годин намагалися прорвати оборону ЗСУ на Новопавлівському напрямку. Українські бійці відбили атаку, знищивши ворожу бронетехніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

За повідомлення ОСУВ "Хортиця", для доставки своїх штурмових груп та прориву оборонних укріплень ЗСУ окупанти застосували бронетехніку - танк з мінним тралом. Однак українські оборонці відбили атаку за допомогою артилерії та ударних FPV-дронів. При цьому піхотинцям вдалося знищити бронетехніку ворога: БТР, МТ-ЛБ і танки.

"Залишки ворожого десанту, який встиг висадитися й інфільтруватися у зруйнованих будівлях добили вогнем артилерії й FPV-дронами", - йдеться в повідомленні ОСУВ "Хортиця".

110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка показала сміливість та стійкість піхотинців. На відео можна побачити, як ЗСУ завзято нищать ворога, не залишаючи йому шансів на порятунок.

Втрат українських позицій під час штурму не допущено.

"Українські захисники тримають оборону, наносять загарбникам значних втрат в живій силі та техніці, знищуючи переважаючі сили ворога, який намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ", - додали в ОСУВ "Хортиця".

Успіхи ЗСУ

Нагадаємо, учора, 19 лютого, українські оператори дронів завдали влучних ударів по російській техніці на Краматорському напрямку фронту. Прикордонники знищили близько двох десятків легкових та вантажних автомобілів ворога.

Цього ж дня стало відомо, що українські бійці завдали точного удару по складу боєприпасів російських військ на Донеччині. Внаслідок операції Збройних Сил України окупанти зазнали серйозних втрат, зокрема знищено гармату, автомобіль та склад боєприпасів.

А напередодні українські воїни вперше знищили північнокорейську САУ "Коксан". Ворожу установку знищили в Луганській області бійці 412 окремого полку безпілотних систем Nemesis.

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