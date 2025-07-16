На Новопавлівському напрямку ворог штурмує відразу трьома способами, - військовий

На Новопавлівському напрямку російські війська проводять штурмові дії трьома різними способами: піхотою, мотоциклами й важкою бронетехнікою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву сержанта Олексія Годзенко, керівника медіагрупи 413 батальйону безпілотних систем "Рейд".
За словами військового, противник активно використовує усі три варіанти штурмів. Це і малі піхотні групи, і мотоцикли-квадроцикли й важка техніка.
Остання, як повідомляється, це зазвичай, це декілька одиниць БМП або БТРів, інколи МТЛБ. З ними нерідко їде 1-2 танки.
"М’яса дуже багато і воно біжить в наш бік. Це і піхотні штурми малими групами, намагання інколи штурмувати на бронетехніці. Її правда все менше і менше, тому що ми в цьому допомагаємо. І звичайно, використовують мотоцикли, гольф-кари так звані. З цими цілями нашим пілотам вже складніше, тому що маленькі, швидкі й маневрені", - пояснив він.
Годзенко зауважив, що техніка росіян часто йде "зашита в монструозні мангали", з купою РЕБ-систем, проте дронарі батальйону "Рейд" всю ворожу техніку "розковирюють".
Нагадаємо, що минулої доби втрати російських військ перевищили тисячу осіб. Крім того, Сили оборони України вдало знищили танки, броньовану техніку, артилерійські установки, системи ППО та інше озброєння противника.
Зранку 16 липня Генеральний штаб ЗСУ оновив дані щодо обстановки на лінії фронту. Зокрема, було оприлюднено зведення по всіх напрямках бойових дій та актуальні карти.
Станом на вечір 15 липня українські військові зафіксували 148 бойових зіткнень. Як повідомлялось, найактивніше ворог діяв на Покровському напрямку.
Також Інститут вивчення війни (ISW) повідомив про нові спроби прориву з боку російських військ та оприлюднив оновлену візуалізацію ситуації на фронті.
Зауважимо, що раніше сьогодні РБК-Україна показувало, як ЗСУ нищать окупантів у неочікуваних місцях.
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