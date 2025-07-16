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Пресинг росіян та оборона ЗСУ: оновлені карти бойових дій від ISW

Україна, Середа 16 липня 2025 05:55
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Пресинг росіян та оборона ЗСУ: оновлені карти бойових дій від ISW Фото: ISW показав карти боїв на фронті в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни продовжують спроби прорвати оборону українських захисників на кількох напрямках фронту. Проте ЗСУ продовжують стримувати ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Східна вісь

Курський напрямок. Російські війська продовжували наступ. Повідомляється, що українські війська завдали удару по оборонно-промисловому підприємству в Липецькій області.

Сумська область. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 липня, свідчать про те, що українські сили нещодавно просунулися в північній Кіндратівці

Харківська область. 15 липня російські війська провели наступальні операції на півночі Харківської області, але не просунулися вперед.

Куп'янський напрямок. За геолокаційними кадрами, російські окупанти нещодавно просунулися на північ від Красного Першого.

Лиманський напрямок. Російські війська наступали на кількох напрямках від Лиману, зокрема біля Шандриголового, Середнього та Торського.

Донецька область

Сіверський напрямок. Російські війська продовжили наступальні операції, але не просунулися.

Часів Яр та Торецьк. Загарбники атакували в самому Часовому Яру та поблизу Предтечиного, Ступочок, Білої Гори. За даними аналітиків, ворожі війська нещодавно просунулися на Торецькому напрямку.

Покровськ. Російські війська вели наступальні дії до самого Покровська та інших напрямках. За словами українських військових, росіяни зосереджуються на східному фланзі Покровського напрямку.

Новопавлівський напрямок. У звіті зазначається, що окупанти не досягли прогресу. 15 липня російські війська продовжили наступальні операції на напрямку Великої Новосілки, але не просунулися вперед.

Південна вісь

Як вказують аналітики ISW, війська РФ продовжили наступ у напрямку Гуляйполя та на заході Запорізької області, але не просунулися вперед.

Також окупанти продовжували обмежені наступи на Херсонському напрямку, проте безрезультатно.

Нагадаємо, за минулу добу, 15 липня, Генштаб ЗСУ зафіксував на фронті 148 бойових зіткнень. Найбільше ворог атакує на Покровському напрямку.

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