Генштаб оновив дані: де тривають найінтенсивніші бої, а де відбито атаки ворога

Протягом минулої доби на фронті відбулося 171 бойове зіткнення. Російські війська завдали два ракетних та 54 авіаційних удари по українських позиціях та населених пунктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Ворог здійснив 5574 обстріли, з них 68 - із реактивних систем залпового вогню, а також залучив для ураження 3869 дронів-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, Зибине, Одрадне на Харківщині; Родинське, Сухий Яр, Мирноград, Новополтавка Донецької області; Новоандріївка Запорізької області; Львове Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія ЗСУ уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три пункти управління, два засоби протиповітряної оборони та одну артилерійську систему російських загарбників.

Ситуація по напрямках

Північно-Слобожанський та Курський напрямки: На цих ділянках фронту зафіксовано 21 бойове зіткнення. Окупанти здійснили десять авіаційних ударів, скинувши 23 керовані авіабомби, а також 363 обстріли позицій українських військ та населених пунктів, зокрема десять – із реактивних систем залпового вогню.

Південно-Слобожанський напрямок: Сили оборони успішно відбили сім ворожих атак поблизу Вовчанська, Красного Першого та Строївки, що свідчить про збереження контролю над ключовими ділянками.

Куп’янський напрямок: На цьому напрямку відбулося п’ять атак окупантів. Українські захисники відбивали штурмові дії в районах Степової Новоселівки, Загризового, Піщаного та в бік Куп’янська.

Лиманський напрямок: Ворог атакував 25 разів, намагаючись просунутися поблизу Нового Миру, Новоєгорівки, Греківки, Карпівки, Колодязів, Зеленої Долини, Торського, у бік Шандриголового та Серебрянки.

Сіверський напрямок: Наші захисники відбили три штурми окупаційних військ поблизу Григорівки та Виїмки, не дозволивши ворогу покращити тактичне положення.

Краматорський напрямок: Зафіксовано сім боєзіткнень в районах Предтечиного, Білої Гори та Ступочок, де українські війська стримують наступ противника.

Торецький напрямок: Ворог здійснив 11 атак поблизу Диліївки, Торецька, Новоспаського та Русиного Яру, намагаючись прорвати оборону.

Покровський напрямок: Залишається одним з найгарячіших. Наші захисники зупинили 60 штурмів агресора в районах Миколаївки, Шевченко, Молодецького, Горіхового, Попова Яру, Новоекономічного, Миролюбівки, Лисівки, Котлиного, Звірового, Удачного, Олексіївки, а також у бік Родинського, Покровська, Муравки Філії, Дачного.

Новопавлівський напрямок: Сили оборони зупинили 27 спроб ворога прорвати оборонні рубежі в районах Запоріжжя, Піддубного, Лісного, Мирного, Маліївки, Шевченка, Новосілки, Зеленого Поля та у бік Комишувахи, Темирівки, Новохатського. Цей напрямок також характеризується високою інтенсивністю бойових дій.

Гуляйпільський напрямок: Минулої доби Сили оборони успішно зупинили один штурм противника поблизу Малинівки, що свідчить про ефективність української оборони на цьому відносно спокійному напрямку.

Оріхівський напрямок: В районі Новоданилівки наші оборонці також відбили один ворожий штурм.

Придніпровський напрямок: Українські воїни відбили вісім атак окупантів у районі Антонівського моста та поблизу островів Козульський і Забич, продовжуючи утримувати плацдарми на лівому березі Дніпра.

Волинський та Поліський напрямки: На цих напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено, ситуація залишається стабільною.