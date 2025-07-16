Сховатись не вдалось: ЗСУ показали, як нищать окупантів у неочікуваних місцях

На Краматорському напрямку російські піхотинці намагались ховатись у трубах, колекторах і лісосмугах, але ЗСУ виявили їх та знищили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву 5 окремої штурмової Київської бригади.

"Думає, що там безпечно. Але наші оператори працюють чітко й системно. Чергове знищення піхоти в трубах - контрольний мінус у складі ворожого підрозділу. Не ховайтесь. Все одно знайдемо", - додали в бригаді.

За даними бійців, на Краматорському напрямку є місця, куди противник постійно лізе. Це труби, дренажні колектори, лісосмуги.

"Піхота в трубах - більше не піхота", - наголосили військові.

Ситуація на фронті 16 липня

Нагадаємо, що минулої доби втрати російських окупантів склали понад тисячу осіб.

Також українські воїни знешкодили танки, бойові броньовані машини, артилерійські системи, засоби протиповітряної оборони та іншу техніку ворога.

Сьогодні вранці Генеральний штаб України оновив ситуацію щодо ситуації на кожному з напрямків фронту, а також показали, як це виглядає на картах бойових дій.

Варто додати, що станом на вечір 15 липня на українському фронті зафіксували 148 бойових зіткнень. Найбільшу активність ворога проявляв на Покровському напрямку.

Водночас аналітики Інституту вивчення війни розповіли про нові спроби ворога прорвати оборону українських захисників. А також показали оновлені карти боїв.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.