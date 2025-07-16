На Новопавловском направлении враг штурмует сразу тремя способами, - военный

На Новопавловском направлении российские войска проводят штурмовые действия тремя различными способами: пехотой, мотоциклами и тяжелой бронетехникой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление сержанта Алексея Годзенко, руководителя медиагруппы 413 батальона беспилотных систем "Рейд".
По словам военного, противник активно использует все три варианта штурмов. Это и малые пехотные группы, и мотоциклы-квадроциклы и тяжелая техника.
Последняя, как сообщается, это обычно, это несколько единиц БМП или БТРов, иногда МТЛБ. С ними нередко едет 1-2 танка.
"Мяса очень много и оно бежит в нашу сторону. Это и пехотные штурмы малыми группами, попытки иногда штурмовать на бронетехнике. Ее правда все меньше и меньше, потому что мы в этом помогаем. И конечно, используют мотоциклы, гольф-кары так называемые. С этими целями нашим пилотам уже сложнее, потому что маленькие, быстрые и маневренные", - пояснил он.
Годзенко отметил, что техника россиян часто идет "зашитая в монструозные мангалы", с кучей РЭБ-систем, однако дронари батальона "Рейд" всю вражескую технику "расковиривают".
Напомним, что за прошедшие сутки потери российских войск превысили тысячу человек. Кроме того, Силы обороны Украины удачно уничтожили танки, бронированную технику, артиллерийские установки, системы ПВО и другое вооружение противника.
Утром 16 июля Генеральный штаб ВСУ обновил данные по обстановке на линии фронта. В частности, была обнародована сводка по всем направлениям боевых действий и актуальные карты.
По состоянию на вечер 15 июля украинские военные зафиксировали 148 боевых столкновений. Как сообщалось, активнее всего враг действовал на Покровском направлении.
Также Институт изучения войны (ISW) сообщил о новых попытках прорыва со стороны российских войск и обнародовал обновленную визуализацию ситуации на фронте.
Заметим, что ранее сегодня РБК-Украина показывало, как ВСУ уничтожают оккупантов в неожиданных местах.
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