На Новопавловском направлении враг штурмует сразу тремя способами, - военный

По словам военного, противник активно использует все три варианта штурмов. Это и малые пехотные группы, и мотоциклы-квадроциклы и тяжелая техника.

Последняя, как сообщается, это обычно, это несколько единиц БМП или БТРов, иногда МТЛБ. С ними нередко едет 1-2 танка.

"Мяса очень много и оно бежит в нашу сторону. Это и пехотные штурмы малыми группами, попытки иногда штурмовать на бронетехнике. Ее правда все меньше и меньше, потому что мы в этом помогаем. И конечно, используют мотоциклы, гольф-кары так называемые. С этими целями нашим пилотам уже сложнее, потому что маленькие, быстрые и маневренные", - пояснил он.

Годзенко отметил, что техника россиян часто идет "зашитая в монструозные мангалы", с кучей РЭБ-систем, однако дронари батальона "Рейд" всю вражескую технику "расковиривают".