На Новопавлівському напрямку ворог штурмує відразу трьома способами, - військовий

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву сержанта Олексія Годзенко, керівника медіагрупи 413 батальйону безпілотних систем "Рейд".

За словами військового, противник активно використовує усі три варіанти штурмів. Це і малі піхотні групи, і мотоцикли-квадроцикли й важка техніка.

Остання, як повідомляється, це зазвичай, це декілька одиниць БМП або БТРів, інколи МТЛБ. З ними нерідко їде 1-2 танки.

"М’яса дуже багато і воно біжить в наш бік. Це і піхотні штурми малими групами, намагання інколи штурмувати на бронетехніці. Її правда все менше і менше, тому що ми в цьому допомагаємо. І звичайно, використовують мотоцикли, гольф-кари так звані. З цими цілями нашим пілотам вже складніше, тому що маленькі, швидкі й маневрені", - пояснив він.

Годзенко зауважив, що техніка росіян часто йде "зашита в монструозні мангали", з купою РЕБ-систем, проте дронарі батальйону "Рейд" всю ворожу техніку "розковирюють".