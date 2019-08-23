Депутаты опредилились с повесткой первого заседания новой Рады

Во время общего подготовительного заседания новоизбранных народных депутатов одобрен план-сценарий первого торжественного заседания Верховной рады, которое состоится 29 августа. Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

Новоизбранные депутаты не имели возражений и поддержали проект плана.

"Вопрос план-сценарий торжественного заседания по случаю принятия присяги народными депутатами Украины, избранными 21 июля 2019 года. План-сценарий торжественного заседания был предложен и проработан второй подгруппой. Если нет возражений и замечаний... Прошу голосовать за него в целом", - заявил Разумков.

Так, депутаты проголосовали за решение единогласно.

Согласно сценарию, подписание присяги будет проходить на 2 этаже ВРУ за столами регистрации при участии представителей Центральной избирательной комиссии.

"Сначала мы обратились к ЦИК относительно их присутствия на торжественном заседании и вручении удостоверений народных депутатов. ЦИК рассмотрела этот вопрос и приняла решение, уполномочила секретариат комиссии выдать эти удостоверения. Выдача таких удостоверений будет происходить за столами регистрации народных депутатов", - добавили депутаты во время заседания.

Напомним, ранее нардепы утвердили названия и предметы ведения комитетов. В частности, нардепы изменили название комитета по вопросам прав человека. Также подготовительная группа предложила сократить количество комитетов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на должность заместителя председателя Верховной рады было подано несколько кандидатур. Однако предложенные кандидатуры еще будут обсуждаться.